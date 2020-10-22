Человек имеет право Live. Попытка — не пытка

Почему в России сложно добиться суда за жестокое обращение в полиции, колониях и тюрьмах? Россиянка в сирийской тюрьме: о судьбах российских женщин в Сирии. Из-за пандемии и несовершенства законодательства, сотни мигрантов застряли в российских центрах временного содержания.