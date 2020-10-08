В Москве задержали участниц Pussy Riot Никульшину и Алёхину

Московские полицейские задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину. По информации "ОВД-Инфо", её повезли в отдел полиции по Мещанскому району. "Дождь" также сообщил о задержании ещё одной активистки Pussy Riot – Марии Алёхиной около креативного кластера "Флакон". В телеграм-канале телеканала опубликовали видео, на котором её тащат двое полицейских. Участник Pussy Riot Пётр Верзилов рассказал, что Алёхину задержали перед интервью на "Дожде".

7 октября группа Pussy Riot приурочила акцию против государственной гомофобии ко дню рождения президента России Владимира Путина. Активисты вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, ОВД "Басманный" и Министерства культуры.

Участники акции потребовали расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендеров и квир-людей в Чечне, прекратить преследование активистов и организаций, помогающих ЛГБТК-сообществу, легализовать однополые партнёрства, а также отменить действующий закон о пропаганде так называемых нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Во время акции возле здания ФСБ был задержан корреспондент Радио Свобода Артем Радыгин, выполнявший редакционное задание. После акции были задержаны двое участников — Василий Андрианов и Елизавета Дидерих.