Число пострадавших при взрывах под Рязанью возросло до 16

Число пострадавших в результате взрывов на складе с боеприпасами под Рязанью возросло до 16. Все они госпитализированы. Один человек отправлен в реанимацию. Пострадали более 20 строений, сообщает "Интерфакс". Ликвидацией последствий взрывов занимаются полторы тысячи человек и почти 400 единиц техники.

В регионе эвакуировано более двух тысяч жителей из 14 населённых пунктов в радиусе до 10 километров. Примерно столько же жителей покинули район по собственной инициативе. В некоторых школах детей досрочно отправили на каникулы.

В Минобороны заявили, что причина ЧП - возгорание сухой травы в районе складов. Пожар начался днём 7 октября. Сразу после возгорания последовали взрывы. Они продолжались до утра четверга.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.