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В Дагестане взорвалась ракета. Она могла прилететь из Нагорного Карабаха

Иллюстративное фото

Обломки неизвестного снаряда нашли в горах Агульского района Дагестана. По одной из версий, это могла быть ракета из зоны конфликта в самопровозглашенном Нагорном Карабахе.

Жители села Чираг услышали громкий хлопок еще около недели назад, а накануне пастух обнаружил место взрыва – воронку диаметром около 15–20 метров и обломки предполагаемого снаряда, рассказали представители районной администрации. На место выезжали сотрудники МЧС и ФСБ. Они забрали обломки с собой.

Глава расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в комментарии для сайта Кавказ.Реалии подтвердил, что найденные обломки принадлежат военному снаряду, а именно – ракете. Размер оставшейся воронки на земле также свидетельствует о том, что это был боевой снаряд, а не болванка, которыми обычно стреляют во время военных учений.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Дагестанское село Чираг находится примерно в 200–250 километрах от зоны боевых действий. Какой именно боевой снаряд упал рядом с населенным пунктом, пока неизвестно. Однако на опубликованных в соцсетях фотографиях обломков снаряда видны следы технических надписей на русском языке.

РБК пишет, что на вооружении у Армении и Азербайджана находятся несколько тактических ракетных комплексов еще советского производства. В частности, у Еревана остались ракетные комплексы 9К72 "Эльбрус" с ракетой Р-17. Максимальная дальность их полета приближается к 300 км, однако данных об использовании этих ракет в Нагорном Карабахе нет. Это же касается современных ракетных комплексов "Искандер" российского производства, радиус поражения которых достигает 500 километров.

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