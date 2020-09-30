В Нагорном Карабахе четвёртые сутки продолжаются интенсивные обстрелы

В Баку заявили об обстреле армянскими Вооруженными силами города Горадиз в Физулинском районе Азербайджана.

Информацию распространила Генпрокуратура Азербайджана, по данным которой, выпущенный снаряд взорвался недалеко от автозаправочной станции в городе Горадиз. Один человек погиб, еще трое получили осколочные ранения. Ведомство утверждает, что артиллерийскому обстрелу в среду подвергся также Тертерский район.

Представители руководства Армении эту информацию пока не прокомментировали.

Сведения об обстрелах поступают на фоне продолжающихся четвёртые сутки ожесточенных столкновений в самопровозглашенной республике Нагорный Карабах. Речь идёт об одном из самых серьёзных обострений многолетнего конфликта с первой половины 1990-х годов.

Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале обстрелов и дальнейшей эскалации. В результате боестолкновений, начавшихся утром 27 сентября, десятки человек погибли, многие были ранены. Среди убитых и пострадавших – мирные жители.

Обе стороны конфликта подтвердили в среду, что обстрелы ведутся по нескольким направлениям вдоль линии разграничения в Карабахе.

Накануне Ереван и Баку обменялись обвинениями в обстрелах своих территорий – Варденисского района Армении и Дашкесанского района Азербайджана. Армянские власти также заявили, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский штурмовик Су-25. Его пилот погиб.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила в среду, что Азербайджан передал управление воздушной наступательной операцией против Нагорного Карабаха ВВС Турции.

Официальная Анкара отвергла обвинения в том, что Турция сбила армянский самолет. А Азербайджан утверждает, что "азербайджанская сторона не имеет истребителей F-16 и не использует их в боевых действиях".

При этом после активизации боевых действий в Карабахе турецкие власти заявили о полной поддержке Баку. По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, Анкара предпримет всё необходимое, если Азербайджан попросит о помощи в конфликте.

Эскалация в Карабахе вызвала обеспокоенность по поводу вмешательства в ситуацию не только Турции, но и России – союзника Армении по ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности). Российские власти призвали Турцию воздержаться от заявлений о поддержке азербайджанской стороны.

Члены Совета безопасности ООН по итогам обсуждения ситуации на экстренном совещании во вторник осудили применение силы в Нагорном Карабахе и поддержали призыв генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам.

Однако, и Азербайджан, и Армения обвиняют друг друга в препятствовании мирному процессу. "Армянский премьер-министр публично заявил, что Карабах - это часть Армении. Точка. В этом случае о каких переговорах можно говорить?", - заявил в эфире телеканала "Россия-1" президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава армянского правительства Никол Пашинян в ответ сказал, что Азербайджан должен немедленно прекратить "агрессию в отношении Нагорного Карабаха и Армении", подчеркнув, что в его стране события воспринимают как "экзистенциальную угрозу для армянского народа".

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха, населенного преимущественно армянами и объявившего о независимости от Азербайджана в 1991 году, продолжается с советских времён. До заключения перемирия в 1994 году жертвами вооруженного противостояни стали около 30 тысяч человек.