Apple просит Telegram заблокировать ряд связанных с Беларусью каналов

Компания Apple потребовала от сервиса Telegram закрыть три канала с личными данными сотрудников правоохранительных органов Беларуси, а также членов избирательных комиссий на прошедших 9 августа выборах президента.

Об этом в четверг сообщил основатель Telegram Павел Дуров. Как он написал в своём канале, Apple "беспокоит, что публикация персональных данных сотрудников правоохранительных органов и пропагандистов может спровоцировать насилие", хотя сам он предпочел бы оставить эти каналы. "Я думаю, что ситуация не черно-белая…но обычно Apple не предлагает в таких случаях особого выбора для приложений Telegram", - отметил Дуров.

Он предположил, что каналы в итоге будут заблокированы на устройствах, которые используют операционную систему IOS.

После оглашения официальных итогов выборов президента Беларуси, согласно которым главой государства на шестой срок подряд был переизбран Александр Лукашенко, по всей стране начались массовые протесты против фальсификации итогов голосования. Милиция и ОМОН – особенно в первые дни выступлений – жестко разгоняла акции, применяя спецсредства и задерживая их участников. За время протестов пострадали сотни людей, еще несколько погибли или пропали без вести. Задержанных было тысячи, многие впоследствии заявили о пытках и издевательствах в следственных изоляторах.

ЕС, США и еще ряд стран резко осудили насилие и нарушения в ходе голосования и при подсчёте голосов. Лично против Александра Лукашенко ввели санкции страны Балтии, Великобритания и Канада. Евросоюз ввёл ограничительные меры в отношении 40 белорусских чиновников, Александра Лукашенко среди них нет. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, включение Лукашенко в санкционный список означало бы отказ европейских лидеров от диалога с ним.