МВД: в багаже соратницы Навального Марии Певчих не было бутылки с водой

Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, которое проводит доследственную проверку обстоятельств госпитализации главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в омскую больницу 20 августа, опубликовало в четверг отчёт о проделанной работе. Согласно ему, электронное письмо с сообщением о минировании омского аэропорта, через который Навального вывозили в госпиталь, было отправлено с бесплатной почтовой службы, сервер которой расположен на территории Германии.

В ведомстве утверждают, что обратились в правоохранительные органы ФРГ с просьбой оказать правовую помощь и определить владельца адреса электронной почты, но ответа не получили. "Мы не понимаем и не принимаем бездействия наших иностранных коллег", - сказано в отчёте МВД.

Ранее соратники Навального высказывали предположение, что ложное минирование омского аэропорта было произведено для того, чтобы задержать госпитализацию оппозиционера, который был на грани жизни и смерти - самолёт с Навальным совершил экстренную посадку в Омске после внезапного резкого ухудшения его состояния на борту. Известно, что 20 августа в связи с анонимным сообщением о бомбе полиция эвакуировала из здания аэропорта всех посетителей и сотрудников. РБК в свою очередь отмечает, что утром 20 августа ложные сообщения о минировании поступили не только в Омск, но и в города Новосибирской области, Пермского и Красноярского края, а также Поволжья: одна из бомб, в частности, была якобы заложена на территории самарского международного аэропорта "Курумоч".

Кроме информации, связанной с ложным минированием, в отчёте МВД утверждается, что в багаже коллег Навального Марии Певчих и Георгия Албурова, которые после сообщений о госпитализации главы ФБК осмотрели его гостиничный номер в Томске и изъяли оттуда несколько предметов, а затем сами прилетели в Омск, не было обнаружено никаких жидкостей объёмом свыше 100 миллилитров.

Как известно, впоследствии Певчих перевезла в Берлин бутылку с водой, из которой Навальный пил в томской гостинице, и на которой позже, как утверждается, были обнаружены следы боевого отравляющего вещества. В отчёте МВД о Певчих сказано, что "для следствия общение с этой гражданкой представляет большой интерес", однако она не реагирует на повестки.

Соратники Навального ранее, рассказывая о собранных ими вещах из номера Навального, говорили, что везли их в Омск для отправки в Германию разными путями - то есть отнюдь не обязательно, что её везла из Томска в Омск именно Певчих.