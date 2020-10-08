Президент Киргизии Жээнбеков не собирается в добровольную отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не собирается в добровольную отставку, заявила его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.

"Вопрос добровольной отставки президента не обсуждается, такой вопрос не стоит", – сказала Стамалиева. Она также утверждает, что на подпись президента не поступало заявление премьер-министра Кубатбека Боронова об уходе с поста. "Да, пишут в СМИ, что Боронов написал заявление, но на подпись к президенту оно не поступало", – цитирует Стамалиеву "Интерфакс".

С 5 октября в Бишкеке проходят акции против объявленной победы на парламентских выборах пропрезидентских сил. Центризбирком официально отменил итоги голосования после того, как демонстранты заняли парламент и ряд правительственных зданий. Протестующие также освободили из заключения бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его сторонников. Члены нескольких оппозиционных партий заявили, что планируют свергнуть президента Жээнбекова и создать новый кабинет министров.

Пресс-служба киргизского парламента проинформировала 8 октября, что Сооронбай Жээнбеков, который с начала массовых протестов не появлялся на публике, провёл первый раунд переговоров с рядом законодателей по восстановлению порядка в стране. По этим данным, президент даже обсудил возможность своего импичмента с Миктибеком Абдилдаевым, которого группа депутатов номинировала новым спикером парламента. Одновременно на юге страны, в Оше и Кара-Суу, в четверг сотни жителей вышли на акции в поддержку Жээнбекова.

Депутат Рыскелди Момбеков сообщил Киргизской службе Радио Свобода, что порядка 40 законодателей, собравшиеся в ночь на четверг в одной из гостиниц Бишкека, не смогли договориться о конкретных решениях из-за отсутствия кворума. На собрании поднимались такие вопросы, как созыв внеочередного заседания парламента, рассмотрение на нем кандидатур на пост премьер-министра и объявление импичмента президенту. Какое-либо решение законодателей может быть признано легитимным лишь при присутствии на заседании не менее 61 из 120 членов законодательного органа.

На пост главы правительства сейчас, судя по сообщениям, претендуют не менее четырёх кандидатов: Садыр Жапаров, которого многие в Киргизии связывают с Жээнбековым, молодой бизнесмен Тилек Токтогазиев. Ряд законодателей рассказали Радио Свобода, что Кубатбек Боронов также может претендовать на то, чтобы сохранить за собой пост премьера. Четвертый возможный кандидат – это Аскар Сидиков, которого выдвигает Ассоциация предпринимателей Киргизии.

За время беспорядков в Киргизии пострадали более тысячи человек, один погиб.