В Киргизии оппозиция не договорилась о новом правительстве

Оппозиционным партиям в Киргизии не удалось в среду сформировать новое правительство после ухода в отставку премьер-министра Кубатбека Боронова и отмены итогов парламентских выборов на фоне массовых протестов.

Президент Сооронбай Жээнбеков в среду призвал все стороны начать переговоры и подтвердил свою готовность выступить посредником. Однако несколько крупных парламентских фракций не присоединились к переговорам, а на место премьер-министра появились два конкурирующих кандидата.

Около 20 депутатов прежнего созыва собрались в гостинице в Бишкеке на, как они заявили, внеочередное заседание парламента. Они выдвинули на пост премьер-министра кандидатуру Садыра Жапарова. Однако легитимность решения участников собрания вызвала споры.

Противники Жапарова создали свой координационный совет, в который вошли представители нескольких партий. Они выдвинули кандидатом на пост премьер-министра молодого бизнесмена Тилека Токтогазиева.

Массовые демонстрации вспыхнули 5 октября, после того, как было объявлено о победе пропрезидентских сил на выборах. За время беспорядков в Киргизии пострадали более тысячи человек, один погиб.

Итоги парламентских выборов были официально отменены – после того как демонстранты, недовольные их результатами, заняли здание парламента и ряд правительственных зданий, освободили из заключения бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его сторонников.

Члены нескольких оппозиционных партий заявили, что планируют свергнуть президента Сооронбая Жээнбекова и создать новое правительство.

В Киргизии размещается российская авиабаза и находится крупный золотой рудник, контролируемый Канадой.