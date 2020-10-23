Лицом к событию. Трамп - против Байдена, Путин - против Навального

Очные и заочные дебаты в США и РФ обсуждают эксперты: историк Юрий Фельштинский, политологи Андрей Коробков, Малек Дудаков, общественный деятель Александр Гольдфарб. Ведет передачу Михаил Соколов.
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