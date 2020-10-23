Время Свободы: "В Беларуси многое зависит от тех, кто сейчас колеблется"
Решающими для Беларуси будут действия той трети общества, которая сейчас наблюдает за протестами, считает один из авторов исследования, проведенного институтом Chatham House***Состоялся второй и последний раунд теледебатов Дональда Трампа и Джо Байдена перед президентскими выборами 3 ноября***Исполнилось 80 лет легендарному бразильскому футболисту Пеле
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