Навальный записал первое после покушения видео для своего канала

Алексей Навальный, находясь на лечении в Берлине, записал первое после отравления видео для своего ютьюб-канала. В нём оппозиционер ещё раз выразил уверенность, что за покушением на него стоит лично президент России Владимир Путин. До этого Навальный заявлял об этом в нескольких интервью немецким и российским журналистам.

Навальный мотивировал свою позицию тем, что спустя полтора месяца после отравления в России так и не заведено уголовное дело, сам политик не может получить свою одежду, в которой он был госпитализирован в омскую больницу и на которой могли остаться следы отравляющего вещества, а также не может получить доступ к своим собственным медицинским документам.

Навальный также выразил недоумение по поводу того, что в связи с произошедшим российские власти постоянно обращаются за разъяснениями к властям Германии. Политик напомнил, что он является российским гражданином, которого "пытались убить в сибирском городе" и который потерял сознание "в российском самолёте, летевшем над Россией", а потому он требует, чтобы расследование шло в его стране и правосудие было совершено там же.

Отсутствие расследования, считает Навальный, и является доказательством того, что Кремль и лично Путин не хотят, чтобы преступление было раскрыто. Оппозиционер назвал дело "очень лёгким": по его мнению, нужно просто посмотреть видеозаписи из гостиницы в Томске, в которой он был отравлен, и проверить всех, кто с ним контактировал или заходил к нему в номер. При этом политик не сомневается, что в России единственным подозреваемым по делу о его отравлении будет он сам.

Отдельно Навальный ещё раз подчеркнул, что вернётся в Россию как можно скорее и продолжит свою работу, и что "никакая другая возможность не рассматривалась и не рассматривается" - несмотря на то, что Кремль, по мнению оппозиционера, мечтает о том, чтобы он не вернулся.

В конце Навальный поблагодарил всех, кто оказывал ему поддержку в то время, когда он находился в коме. "Я не очень мистически настроенный человек, но в данном случае мне кажется, что эта поддержка материализовалась и помогла мне выбраться из сложной ситуации", - резюмировал политик.