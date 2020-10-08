Париж и Берлин внесли в список санкций из-за Навального 9 фамилий

Франция и Германия определились со списком санкций за попытку убийства Алексея Навального.

Об этом в четверг пишет французская газета Le Monde. По её информации, в санкционный список включены 9 человек, которых считают причастными к покушению. Это люди из администрации президента России и лица, имеющие отношение к структурам безопасности. Также, по сведениям Le Monde, в перечне будет упомянут российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) – в связи с данными о начавшейся там еще в советские времена разработкой нервно-паралитических веществ группы "Новичок".

При этом в Париже отмечают, что в руководстве ФРГ не пошли на более существенный ответ – а именно не стали ставить под вопрос строительство газопровода "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря, добавляет Le Monde.

Список санкций, предусматривающих заморозку финансовых активов и запрет на поездки в Европу, будет обсуждаться на Совете по международным вопросам в Брюсселе 12 октября.

Ранее на этой неделе Франция и Германия заявили, что предложат партнёрам ввести санкции против Москвы из-за предполагаемого отравления Алексея Навального. Инициативу поддержали Великобритания и Нидерланды. Агентство Bloomberg, со ссылкой на источники, писало, что новые санкции коснутся российских чиновников, но не затронут газопровод "Северный поток – 2".

Организация по запрещению химического оружия на днях подтвердила выводы экспертов в Германии, Франции и Швеции, что Алексей Навальный был отравлен ядом семейства "Новичок". Сам российский оппозиционный политик заявляет о причастности к покушению на его жизнь лично президента России Владимира Путина.

Москва утверждает, что российские врачи в анализах Навального, взятых до его госпитализации в Берлин, следов ядов не обнаружили. В российском руководстве обвинения в адрес Москвы называют безосновательными, надуманными, а также попыткой очернить Россию и создать повод для очередного пакета санкций.

8 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если Евросоюз введёт против Москвы санкции из-за дела Навального, то российская сторона ответит тем же. Захарова сказала об этом в интервью телеканалу "Дождь".