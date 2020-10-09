Президент Киргизии готов уйти с поста после новых выборов в парламент

Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов уйти в отставку с должности президента Киргизии после нормализации ситуации в стране. Текст обращения главы государства к согражданам опубликован на официальном сайте президента в ночь на 9 октября.

Жээнбеков заявил, что "политическая ситуация в стране достигла критической точки" и для её урегулирования необходимо провести новые парламентские выборы и отправить в отставку прежнее правительство. После того как будут утверждены законные руководители органов исполнительной власти, Сооронбай Жээнбеков готов уйти с поста президента Киргизии.

В обращении глава государства также призвал все политические силы Киргизии сохранить мир и спокойствие в стране, не делить народ и не вносить раскол в общество.

С 5 октября в Бишкеке проходят акции против объявленной победы на парламентских выборах пропрезидентских сил. Центризбирком официально отменил итоги голосования после того, как демонстранты заняли парламент и ряд правительственных зданий. Протестующие также освободили из заключения бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его сторонников. Члены нескольких оппозиционных партий заявили, что планируют свергнуть президента Жээнбекова и создать новый кабинет министров.

Пресс-служба киргизского парламента проинформировала 8 октября, что Сооронбай Жээнбеков провёл первый раунд переговоров с рядом законодателей по восстановлению порядка в стране. По этим данным, президент даже обсудил возможность своего импичмента. Однако какое-либо решение законодателей может быть признано легитимным лишь при присутствии на заседании не менее 61 из 120 членов законодательного органа.

Одновременно на юге страны, в Оше и Кара-Суу, в четверг сотни жителей вышли на акции в поддержку Жээнбекова.

За время беспорядков в Киргизии пострадали более тысячи человек, один погиб.