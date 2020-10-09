Президент Киргизии отправил в отставку правительство

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства во главе с премьер-министром Кубатбеком Бороновым. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Указ вступает в силу с момента подписания.

На пост главы правительства Киргизии сейчас, судя по сообщениям, претендуют несколько кандидатов. Это освобожденный из колонии бывший депутат Садыр Жапаров, которого многие в Киргизии связывают с Жээнбековым.

6 октября Жапаров уже был назначен премьер-министром Киргизии неполным составом парламента, что вызвало раскол в оппозиции. В стране образовались два координационных совета: сторонники одного из них поддерживают Жапарова как премьера, а второго — нет. Утром 9 октября лидеры партий "Республика", "Ата Мекен", "Бир Бол" и "Реформа" выдвинули ещё одного кандидата в премьеры — оппозиционного политика Омурбека Бабанова.

Ряд законодателей рассказали Радио Свобода, что Кубатбек Боронов также может претендовать на то, чтобы сохранить за собой пост премьера. Ещё один возможный кандидат – это Аскар Сидиков, которого выдвигает Ассоциация предпринимателей Киргизии.

С 5 октября в Бишкеке проходят акции против объявленной победы на парламентских выборах пропрезидентских сил. Центризбирком официально отменил итоги голосования после того, как демонстранты заняли парламент и ряд правительственных зданий. Протестующие также освободили из заключения бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его сторонников. Члены нескольких оппозиционных партий заявили, что планируют свергнуть президента Жээнбекова и создать новый кабинет министров. За время беспорядков в Киргизии пострадали более тысячи человек, один погиб.

Вчера в обращении к согражданам Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов уйти в отставку с должности президента Киргизии после того, как будут утверждены законные руководители органов исполнительной власти. По словам Жээнбекова, "политическая ситуация в стране достигла критической точки" и для её урегулирования необходимо провести новые парламентские выборы и отправить в отставку прежнее правительство.