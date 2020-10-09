В Мичигане предъявлены обвинения по делу о заговоре против губернатора

В американском штате Мичиган шести подозреваемым предъявлены обвинения в заговоре с целью похищения губернатора Гретхен Уитмер.

Ранее о раскрытии преступного замысла заявили агенты Федерального бюро расследований (ФБР). Отмечается, что похищение разрабатывалось примерно в тот же период, когда Уитмер ранее в этом году ввела жесткие карантинные меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. ФБР приводит слова одного из задержанных, который говорит, что "у Уитмер отсутствует система сдержек и противовесов, её власть бесконтрольна".

Одновременно следствие отмечает, что хотя обвиняемые в заговоре критиковали действия губернатора Мичигана, не ясно, было ли их недовольство вызвано именно ограничительными мерами из-за коронавирусной инфекции.

Законодатели-республиканцы и консервативные политики в штате жаловались на эти меры весьма активно. В столица Мичигана, городе Лансинг, весной было множество уличных акций из-за карантина. Мичиган был одним из первых штатов, где наблюдался значительный рост числа заразившихся. Часть ответственности губернатор возложила на президента Дональда Трампа.

Уитмер также отмечала, что президент-республиканец в ходе первых предвыборных дебатов с Джо Байденом не смог должным образом осудить группы сторонников превосходства белой расы, тем самым придав легитимности их действиям и сделав себя соучастником. В Белом доме комментарий губернатора назвали "странным". Нет никаких свидетельств, что Трамп подстегнул кого-либо к незаконным действиям.

Сам Дональд Трамп написал недавно в Твиттере, что губернатор Мичигана "проделала ужасную работу, закрыв штат для каждого, кроме своего мужа и его лодок". "Федеральное правительство оказало потрясающим людям в Мичигане огромную помощь…(Уитмер) вместо того, чтобы сказать спасибо, назвала меня сторонником белого превосходства. Я не терплю никакого чрезмерного насилия. И защищаю всех американцев – даже тех, кто атакует меня", - написал Трамп.

По информации министерства юстиции, обвиняемые в заговоре с целью похищения установили наблюдение за загородным домом Гретхен Уитмер. Каждому из них - в случае признания вины – грозит пожизненный срок.

Кроме того, суд в Мичигане предъявил обвинения в попытке штурма местного Капитолия с целью "развязывания гражданской войны" группе из семи других подозреваемых. Но эти люди, по сведениям полиции Мичигана, тренировались совместно с обвиняемыми по делу о попытке похищения Уитмер и планировали "разные акты насилия".