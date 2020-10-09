Дональд Трамп с 10 октября может вернуться к публичным выступлениям

Президент США Дональд Трамп завершил курс лечения от коронавируса и может вернуться к участию в публичных мероприятиях 10 октября.

Об этом сообщил работающий в Белом доме врач Шон Конли. По его словам, в субботу с момента постановки Трампу диагноза пройдёт 10 дней. "На основании результатов проведенного командой докторов исследования я ожидаю безопасного возвращения президента к общественным обязательствам к этому времени", - сказал Конли. Он также отметил, что Дональд Трамп реагировал на лечение "в высшей степени хорошо" - без каких-либо побочных эффектов и признаков прогрессирования болезни.

Президент Трамп, объявивший 1 октября, что он заразился коронавирусом, провёл три дня в больнице, после чего 5 октября вернулся в Белый дом. Вслед за сообщением доктора Шона Конли Трамп в эфире телеканала Fox News проинформировал, что 10 октября вечером он, возможно, примет участие в митинге во Флориде, если удастся его организовать, а на следующий день – в митинге в Пенсильвании.

Этим комментариям Fox News предшествовало заявление Дональда Трампа о его отказе от второго раунда предвыборных дебатов на будущей неделе, которые организаторы решили провести в онлайн-режиме – после инфицирования президента. Идею проведения дебатов в любом другом формате, но не "лицом к лицу", Трамп назвал "шуткой". Штаб Трампа также настаивает, чтобы третий раунд дебатов кандидата-республиканца с претендентом на пост президента от демократов Джо Байденом был перенесён с 22-го на 29 октября – то есть всего за несколько дней до самих выборов, назначенных на 3 ноября.

Штаб Байдена заявил, что бывший вице-президент готов к дебатам в виртуальном формате, и что он против переноса на неделю третьего раунда встречи. "Нельзя позволить Трампу изменить предвыборный календарь, и назначить новые даты по собственному усмотрению", - подчеркнули в штабе Джо Байдена.

Многие из тысяч участников предвыборных митингов Дональда Трампа не носили защитные маски, которые, по словам экспертов, помогают сдерживать распространение вируса. Нынешнего американского президента также часто критиковали за то, что он не всегда носит маску и высмеивает Байдена, который маску надевает.

По числу заражений и смертей от коронавирусной инфекции США долгое время остаются на первом месте в мире. Дональд Трамп объясняет это тем, что в стране проводится большое количество тестов. Китай, с которого началась пандемия COVID-19, Трамп обвиняет в сокрытии правды о распространении и последствиях заболевания. Пекин это отрицает.