Инвесторы вывели из российских фондов 50 млн долларов за неделю

Инвесторы за неделю по 7 октября вывели из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации 50 миллионов долларов. Это на 10 миллионов больше, чем неделей ранее. Общие потери с июля составили почти полмиллиарда долларов. Об этом сообщает агентство ПРАЙМ, со ссылкой на обзор BCS Global Markets.

Отток средств из фондов, специализирующихся исключительно на российском рынке, за неделю составил 150 миллионов долларов, против 40 миллионов неделей ранее, пишут аналитики.

Эксперты "Коммерсанта" обращают внимание, что иностранные инвесторы постепенно сокращают свои активы в России за счёт роста геополитических рисков. Среди причин – сообщение о подтверждения коронавируса у президента США Дональда Трампа.

На настроение инвесторов также повлияли и чисто российские факторы. В частности, принятые Госдумой корректировки по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и отмена льгот по налогу на добычу полезных ископаемых.