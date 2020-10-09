Apple заявила, что не просила Telegram закрыть ряд каналов по Беларуси

Компания Apple не просила сервис Telegram закрыть каналы с персональными данными сотрудников правоохранительных органов Беларуси и членов избирательных комиссий, работавших на президентских выборах в августе.

В пятницу в Apple заявили, что просили лишь удалить сами персональные данные. Сотрудники IT-гиганта связывались с Telegram, чтобы проинформировать о полученных запросах от пользователей, утверждавших, что их личная информация передавалась без их разрешения.

В Apple утверждают, что во время этого обсуждения команда Telegram не выдвигала каких-либо возражений и заявила, что незамедлительно предпримет действия для проверки предоставленных сведений, сообщает со ссылкой на компанию "Интерфакс".

Комментарий представителей Apple в пятницу также приводит издание TJ.

Днём ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что Apple попросила закрыть три канала с личными данными белорусских милиционеров и членов избиркомов. Apple "беспокоит, что публикация персональных данных сотрудников правоохранительных органов и пропагандистов может спровоцировать насилие", хотя сам он предпочёл бы оставить эти каналы. "Я думаю, что ситуация не черно-белая… но обычно Apple не предлагает в таких случаях особого выбора для приложений Telegram", – отмечал Дуров.