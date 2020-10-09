Главного врача омской больницы, куда доставили Навального, повысили

Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский, куда после отравления был госпитализирован политик Алексей Навальный, получил новую должность. Теперь медик и член партии "Единая Россия" дополнительно будет исполнять обязанности руководителя городской больницы №1. В региональном Минздраве отметили "успешный опыт руководства" назначенного начальника и его "хозяйский подход".



"Нам в принципе необходимо вернуть в рабочее состояние одно из крупнейших лечебных учреждений города, которое большую часть времени пребывает в карантине и имеет большой процент заболевших медиков", - прокомментировала назначение Мураховского министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.

В региональном ведомстве отметили, что прежний руководитель учреждения покинул свой пост по личным обстоятельствам.