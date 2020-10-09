Главного врача омской больницы, куда доставили Навального, повысили

Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский, куда после отравления был госпитализирован политик Алексей Навальный, получил новую должность. Теперь медик и член партии "Единая Россия" дополнительно будет исполнять обязанности руководителя городской больницы №1. В региональном Минздраве отметили "успешный опыт руководства" назначенного начальника и его "хозяйский подход".
"Нам в принципе необходимо вернуть в рабочее состояние одно из крупнейших лечебных учреждений города, которое большую часть времени пребывает в карантине и имеет большой процент заболевших медиков", - прокомментировала назначение Мураховского министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.
В региональном ведомстве отметили, что прежний руководитель учреждения покинул свой пост по личным обстоятельствам.
- Навального доставили в омскую больнице 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск-Москва. Соратники оппозиционера сразу выдвинули версию об отравлении химическим веществом. Александр Мураховский заявил, что диагноз "отравление" был основным и определяющим при госпитализации политика, но результаты лабораторных исследований его не подтвердили. Утром 22 августа Навального перевезли на лечение в Берлин, в клинику "Шарите".
- 6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что оппозиционера отравили веществом из группы "Новичок". Ранее эксперты трёх лабораторий в Германии, Франции и Швеции пришли к такому же выводу.
- Навальный считает, что к отравлению причастен российский президент Владимир Путин. Страны Евросоюза заявили о готовности ввести санкции против России из-за отравления Навального. Российский МИД неоднократно заявлял, что никаких доказательств участия Москвы в ситуации с оппозиционером нет.
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