В Москве проходят переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана

В Москве начались переговоры министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении по самопровозглашённому Нагорному Карабаху. О начале встречи сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова.

Сегодня стало известно, что Баку и Ереван приняли предложение президента России Владимира Путина провести консультации о прекращении боевых действий в зоне армяно-азербайджанского конфликта. Ранее Путин предложил прекратить бои по гуманитарным соображениям – обменяться пленными и телами погибших.

В Женеве 8 октября начались консультации по урегулированию конфликта между сопредседателями Минской группы ОБСЕ — из России, Франции и США.

Баку ранее настаивал на том, что переговоры Минской группы могут начаться только после того, как Ереван предложит график вывода своих войск с территории Нагорного Карабаха.