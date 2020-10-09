В Москве проходят переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана

В Москве начались переговоры министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении по самопровозглашённому Нагорному Карабаху. О начале встречи сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова.
Сегодня стало известно, что Баку и Ереван приняли предложение президента России Владимира Путина провести консультации о прекращении боевых действий в зоне армяно-азербайджанского конфликта. Ранее Путин предложил прекратить бои по гуманитарным соображениям – обменяться пленными и телами погибших.
В Женеве 8 октября начались консультации по урегулированию конфликта между сопредседателями Минской группы ОБСЕ — из России, Франции и США.
Баку ранее настаивал на том, что переговоры Минской группы могут начаться только после того, как Ереван предложит график вывода своих войск с территории Нагорного Карабаха.
- Ситуация в зоне конфликта в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Возобновившиеся боевые действия называют одними из самых серьёзных после заключения перемирия в 1994 году. Ереван и Баку обвиняют друг друга в эскалации конфликта. С обеих сторон есть погибшие и раненые, в том числе среди гражданского населения.
- Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха продолжается с последних лет существования Советского Союза. Регион, населённый преимущественно армянами, в 1991 году объявил о независимости от Азербайджана, но ни одна из стран мира этот шаг не признала. Сейчас Нагорный Карабах и ряд прилегающих к нему районов контролируют армянские силы.
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