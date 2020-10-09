Президент России Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе "по гуманитарным соображениям" для обмена пленными и телами погибших. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин выступил с таким заявлением после серии телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Президент России также пригласил 9 октября в Москву министров иностранных дел Азербайджана и Армении на консультации при посредничестве главы российского МИДа Сергея Лаврова.
В Женеве 8 октября начались консультации по урегулированию конфликта между сопредседателями Минской группы ОБСЕ — из России, Франции и США. В них также принял участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
Вчера МИД Азербайджана заявил, что прекращения огня не будет, а президент Алиев повторил, что Армения должна предложить график вывода своих частей из Карабаха - и только тогда Минской группе будет что обсуждать.
- Ситуация в зоне конфликта в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Возобновившиеся боевые действия называют одними из самых серьёзных после заключения перемирия в 1994 году. Ереван и Баку обвиняют друг друга в эскалации конфликта. С обеих сторон есть погибшие и раненые, в том числе среди гражданского населения.
- Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха продолжается с последних лет существования Советского Союза. Регион, населённый преимущественно армянами, в 1991 году объявил о независимости от Азербайджана, но ни одна из стран мира этот шаг не признала. Сейчас Нагорный Карабах и ряд прилегающих к нему районов контролируют армянские силы.
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