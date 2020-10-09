Президент России Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе "по гуманитарным соображениям" для обмена пленными и телами погибших. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин выступил с таким заявлением после серии телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Президент России также пригласил 9 октября в Москву министров иностранных дел Азербайджана и Армении на консультации при посредничестве главы российского МИДа Сергея Лаврова.

В Женеве 8 октября начались консультации по урегулированию конфликта между сопредседателями Минской группы ОБСЕ — из России, Франции и США. В них также принял участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Вчера МИД Азербайджана заявил, что прекращения огня не будет, а президент Алиев повторил, что Армения должна предложить график вывода своих частей из Карабаха - и только тогда Минской группе будет что обсуждать.