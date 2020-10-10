Лукашенко встретился с Бабарико и другими политзаключёнными

Александр Лукашенко в субботу посетил СИЗО КГБ в Минске, где встретился с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Виктором Бабарико. Об этом сообщил телеграм-канал "Пул первого".

На встрече также присутствовали сын Виктора Бабарико Эдуард, член Координационного совета белорусской оппозиции Лилия Власова, предприниматель Юрий Воскресенский и политтехнолог Виталий Шкляров. О чём говорил Лукашенко с арестованными оппозиционерами, не сообщается. "Цель президента – услышать мнения всех", – говорится в посте телеграм-канала.

С 9 августа, когда в Белоруссии завершились президентские выборы, в стране продолжаются многотысячные протесты против официальных итогов голосования. Участники протестов заявляют, что результаты были сфальсифицированы в пользу Александра Лукашенко, переизбранного, по данным ЦИК, на шестой срок подряд.

За время протестов в Беларуси было задержано около десяти тысяч человек, в том числе десятки журналистов. Перед выборами по обвинению в экономических преступлениях был арестован кандидат на пост президента страны Виктор Бабарико, сейчас в СИЗО находится руководитель его штаба Мария Колесникова, её подозревают в призывах к захвату власти.