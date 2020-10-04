В Беларуси начался Марш за освобождение политзаключённых

В Беларуси 4 октября, в воскресенье, проводятся очередные массовые акции протеста. Сегодняшняя манифестация названа "Маршем освобождения политзаключённых". За несколько часов до начала марша в центр города прибыли автобусы с сотрудниками правоохранительных органов.



Белорусские телеграм-каналы "Страна для жизни" и "Беларусь головного мозга" ранее призвали противников президента Лукашенко участвовать в марше, подчёркивая, что за последние четыре месяца в Беларуси было возбуждено более 200 уголовных дел в отношении 250 человек, осмелившихся высказать своё несогласие с действующим режимом.



3 октября в минской больнице скончался 41-летний Денис Кузнецов. "Скорая помощь" доставила его в больницу из изолятора временного содержания с тяжёлыми травмами. Как отмечает издание "Тут.бай", Координационный совет белорусской оппозиции потребовал провести открытое и честное расследование обстоятельств смерти Кузнецова и прекратить насилие правоохранителей над мирными жителями.



Следственный комитет (СК) Беларуси объяснил смерть заключённого тем, что тяжёлые телесные повреждения получены им в результате падения со второго яруса кровати.

Российские правозащитники выразили солидарность с гражданами Беларуси. Текст обращения опубликован на сайте Московской Хельсинкской группы. В нём, в частности, говорится: "Мы с изумлением и восхищением следим за грандиозными событиями, разворачивающимися на наших глазах, – рождением гражданской нации в ходе массового ненасильственного протеста".