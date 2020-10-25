Поверх барьеров с Иваном Толстым. В поисках затерянного времени

Мемуарный выпуск. В первой части - воспоминания Марины Ефимовой о Детройте. Во второй - "В поисках затерянного времени". Александр Горянин размышляет о странном предвоенном времени, между концом Большого террора и началом войны. В эти три года уложились малообъяснимые культурные события, которых по существу не должно было быть.
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