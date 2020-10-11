Степанакерт подвергся ракетному обстрелу

Хрупкое перемирие между войсками Азербайджана и Армении в карабахском конфликте оказалось под угрозой срыва в воскресенье, 11 октября - на следующий день после его вступления в силу.

Подписанное в Москве министрами иностранных дел обеих стран соглашение начало действовать в полдень местного времени в субботу, 10 октября. Но уже в ночь с 10 на 11 октября Степанакерт, главный город Нагорного Карабаха, подвергся ракетному обстрелу, сообщают информационные агентства.

Командование сепаратистского армянского анклава обвинило Азербайджан в обстреле и других городов Нагорного Карабаха.

Министр иностранных дел Армении вечером 10 октября осудил азербайджанскую сторону в нарушении условий перемирия. Министерство обороны Азербайджана заявило, что ракетамии, выпущенными с территории Армении, был обстрелян второй по значению город Азербайджана - Гянджа. Поступали также сообщения о гибели мирных жителей в Гяндже. МИД Армении назвал это дезинформацией, направленной на сокрытие военных действий со стороны Азербайджана.