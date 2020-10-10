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Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Карабахе

Переговоры в Москве глав МИД России, Армении и Азербайджана

Армения и Азербайжан по итогам переговоров в Москве договорились о прекращении огня в зоне конфликта в самопровозглашенной республике Нагорный Карабах.

Соглашение вступит в силу 10 октября, в полдень по местному времени. Отмечается, что решение принято в гуманитарных целях - для обмена пленными и телами погибших.

Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, конкретные параметры "режима тишины" будут согласованы дополнительно.

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