COVID-19: показатели инфицирования продолжили рост

---В России за последние сутки выявлено более 13 тысяч 600 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает оперативный штаб, на территори России (и аннексированного Крыма), третий день подряд фиксируются наиболее высокие показатели заболеваемости за весь период эпидемии.



Во Франции прирост заразившихся за последние сутки составил почти 27 тысяч. Число жертв коронавируса среди граждан Франции - 32 с половиной тысячи. Министр здравоохранения Франции объявил, что в Лионе - третьем по величине городе Франции - и ещё нескольких городах закрываются бары, как это уже было сделано в Париже и Марселе.



Великобритания переживает "переломный момент" эпидемии коронавируса, подобный тому, что был отмечен в марте 2020 года. "Сезонные изменения - против нас", предупредил один из главных специалистов министерства здравоохранения профессор Джонатан Ван-Там. Он сравнил нынешний этап эпидемии с усилавающимся "встречным ветром" и заявил, что в ближайшие недели число жертв будет увеличиваться. Профессор призвал британцев ограничить социальные контакты. Ожидается, что в понедельник британский премьер Борис Джонсон объявит новые строгие ограничения.



В Соединённых Штатах число зарегистрированных фактов инфицирования приблизилось к восьми миллионам. Жертвами эпидемии стали около 220 тысяч американцев.

Президент США Дональд Трамп, переболевший коронавирусом, больше не представляет опасности для окружающих, заявил его лечащий врач Шон Конли. Как сказано в распространенном Белым домом меморандуме о состоянии здоровья президента, расширенные диагностические тесты показывают, что "больше нет признаков активного размножения вируса". Когда был сдан последний отрицательный тест на Covid-19, в заявлении лечащего врача Трампа не говорится.