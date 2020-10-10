В России обновлён рекорд прироста случаев коронавируса за сутки

В России зарегистрировано новое рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки.

Как сообщил в субботу Оперативный штаб по борьбе с заболеванием, коронавирус подтверждён у еще 12 тысяч 846 человек. Это максимальный прирост заболевших с начала эпидемии, отмечает ТАСС.

Новые случаи зарегистрированы во всех 85 регионах (включая аннексированный Крым). Умерли за сутки 197 человек. По-прежнему наиболее высокие показатели в Москве. За последнюю неделю в столице число новых случаев оказалось в полтора раз больше, чем за предыдущую.

Рост заражений в России продолжается с сентября. В течение месяца количество новых выявлений COVID-19 за сутки увеличилось с 5-ти тысяч до 10 тысяч к началу октября. Одновременно Роспотребнадзор сообщает о наибольшем количестве тестов на коронавирус.

В глобальной статистике по заболеванию COVID-19 Россия на четвёртом месте – после США, Индии и Бразилии. Всего с начала эпидемии в российских регионах, по официальным данным, заболели порядка одного миллиона 285 тысяч человек, умерли 22 тысячи 454 жителя.

Газета "Коммерсантъ" недавно писала о возникшей в разных регионах России нехватке коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Газета ссылалась на жалобы пациентов и заявления местных властей. В публикации говорилось о том, что не хватает томографов и врачей, что компьютерную томографию лёгких иногда приходится ждать часами, а участковый врач может не приезжать несколько дней.

Рекорды по приросту новых случаев коронавируса фиксируют и в ряде других европейских странах, в частности, в Германии, Нидерландах, Франции, Испании. По данным Европейского центра контроля и предотвращения заболеваний, самый быстрый рост заражений в ЕС на 100 тысяч человек отмечен в Чехии. Власти вводят повторные строгие ограничения.