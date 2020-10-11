В Минске были задержаны журналисты ТАСС и других СМИ

В Минске в воскресенье задержаны четверо корреспондентов ТАСС, освещающих акции протеста. Это Наталия Федосенко, Гавриил Григоров, Валерий Степанченков и Юрий Шамшура. Они были доставлены в Октябрьское управление внутренних дел, где сотрудники управления

переписали их личные данные, сфотографировали аккредитационные карточку и отпустили со словами, что журналисты могут продолжать работать. Затем Григоров и Степанченков были повторно задержаны на проспекте Победителей. Журналисты сообщили милиционерам, что уже были задержаны ранее, прошли проверку документов и были отпущены. Несмотря на это, сотрудников ТАСС вновь поместили в автобус и отвезли в то же РУВД.



Как сообщается на сайте ТАСС, были также задержаны три журналиста агентства БелаПАН и фотокорреспондент белорусской газеты "Новы час".



Все корреспонденты ТАСС работают в Минске с аккредитацией МИД Беларуси нового образца. Несколько недель назад и с другими журналистами происходили подобные истории - в связи с введением новых аккредитационных карточек в Беларуси.