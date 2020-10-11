Умерла одна из пострадавших от взрывов под Рязанью

Одна из пострадавших в результате взрывов боеприпасов на военных складах под Рязанью скончалась в больнице, сообщил руководитель регионального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.

Женщине, имя которой не называется, было 52 года. Несколько дней она находилась в коме.

Пожар на территории воинской части, а сразу вслед за ним серия взрывов произошли в районе посёлка Желтухино Рязанской области дңём 7 октября. Были эвакуированы более полутора тысяч местных жителей из населённых пунктов, расположенных в радиусе десяти километров от места происшествия. В больницы с ранениями различной степени тяжести попали 16 человек. В области был введён режим чрезвычайной ситуации.

Пожар не могли потушить две суток. Всё это время взрывы на военном на складе продолжались. В Минобороны заявили, что причина ЧП - возгорание сухой травы, после чего "порывистым ветром огонь перекинуло на площадку хранения артиллерийских снарядов".

Следственный комитет возбудил уголовное дело о "нарушении правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих".