Жительницу Барнаула оштрафовали на 50 тысяч за неуважение к Путину 

В Барнауле суд оштрафовал на 50 тысяч рублей местную жительницу Марию Пономаренко. Её обвинили в мелком хулиганстве из-за видеоролика, опубликованного в социальной сети TikTok: в нём Пономаренко назвала президента России Владимира Путина "пуйлом", призвала к его отставке, а также выразила поддержку протестующим в Хабаровском крае против ареста губернатора Сергея Фургала.

Суд постановил, что видео "содержит информацию о президенте РФ Путине В. В., выраженную в неприличной и явно неуважительной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность".

В сентябре Марию Пономаренко уже штрафовали на 10 тысяч рублей за ношение маски с надписью "Путина в отставку". Её признали виновной в в нарушении правил проведения публичного мероприятия.

В протоколе, составленном полицией, утверждалось, что Пономаренко "организовала, приняла участие и провела публичное мероприятие в форме одиночного пикетирования со средствами наглядной агитации", а в решении барнаульского суда было сказано, что штраф не нарушает "право Пономаренко на свободу выражения своего мнения".