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Двух арестованных выпустили из СИЗО после встречи с Лукашенко

Политзаключённые на встрече с Лукашенко

Белорусское государственное телевидение вечером в воскресенье сообщило, что из СИЗО КГБ Беларуси были выпущены двое участников прошедшей в субботу встречи арестованных представителей оппозиции с Александром Лукашенко.

Это бизнесмен, член инициативной группы кандидата в президенты Виктора Бабарико Юрий Воскресенский и директор минского офиса компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич.

Утверждается, что им изменили меру пресечения на домашний арест.

В телесюжете показали Воскресенского, который говорит, что по итогам встречи с Лукашенко ему "поручили готовить предложения к поправкам в конституцию и изложить подходы по освобождению ряда лиц", которые, как сказано в телесюжете, "оказались не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе". Рабцевич, как утверждается, намерен "продолжать заниматься бизнесом".

То, что Воскресенский и Рабцевич вышли на свободу, подтвердили их родные и люди из их окружения.

Лукашенко в субботу в СИЗО КГБ встретился с группой арестованных оппозиционеров. О чём точно они говорили - пока не известно. Среди тем называются возможные изменения конституции, о которых в последнее время говорит Лукашенко. Во встрече участвовали 12 человек, в том числе бывший оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико, арестованный ещё до выборов 9 августа. Среди других участников встречи были члены президиума оппозиционного Координационного совета Максим Знак и Лидия Власова, а также политтехнолог Виталий Шкляров.

  • В воскресенье в Минске состоялась очередная массовая акция протеста против правления Лукашенко. Милиция и ОМОН в этот раз действовали против демонстрантов жёстче обычного, были применены водомёты и дубинки, есть пострадавшие, задержаны более 200 человек.

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