Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Нобелевская поэзия Луизы Глик

Нобелевская поэзия Луизы Глик. Беседа с поэтом и переводчиком американских стихов Владимиром Гандельсманом
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