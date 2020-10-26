Папа и Коля. Какую роль в истории передачи власти в Беларуси может сыграть исключительная зацикленность Александра Лукашенко на своем младшем сыне? Какие роли уготованы другим его детям? Как долго "клан Лукашенко" сможет удерживать бразды правления в своих руках? Кто и что способно заставить уйти президента республики Беларусь? В обсуждении участвуют политолог Станислав Бышок, журналист Дмитрий Навоша и политик Александр Лебедько.
Другие материалы
-
26 октября 2020
Лицом к событию. Папа Минский. Ради кого Лукашенко оставит трон?
-
-
22 октября 2020
Лицом к событию. Никита Михалков: Герой Труда и раб любви
-
21 октября 2020
Лицом к событию. Правительство под ударами "второй волны"
-
20 октября 2020
Лицом к событию. Черная хакерская рука Москвы
-
19 октября 2020
Лицом к событию. Введение единомыслия в России