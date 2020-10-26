Время Свободы: "Мафиозный Выборг застрял в восьмидесятых"

После истечения ультиматума, предъявленного Светланой Тихановской властям Беларуси, на предприятиях и в ВУЗах начались забастовки***Кто стоит за убийством предпринимателя Александра Петрова, которого называли «хозяином Выборга»***Годовщина штурма Театрального центра на Дубровке в Москве, захваченного террористами в 2002 году