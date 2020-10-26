Цитаты Свободы. Путин о Навальном и блогеры о Михалкове

Путин прокомментировал отравление Навального. Никита Михалков отметил 75-летие. Истек ультиматум белорусской оппозиции.
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