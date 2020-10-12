Всемирный банк оценил потери школьников в России из-за пандемии

Российские школьники в период пандемии коронавируса потеряли более трети учебного года, что может привести к снижению их заработка, когда школьники станут взрослыми. Об этом говорится в докладе Всемирного банка "COVID-19 и человеческий капитал", обновление по экономике Европы и Центральной Азии.

Из-за закрытия российских школ на карантин в связи с пандемией ученики потеряют чуть больше трети обычного учебного года, что приведет к ухудшению их результатов в тесте PISA (международной программе по оценке образовательных достижений учащихся), отмечают авторы доклада. Как показали исследования в США, пропуск четырех месяцев учебы приводит к потерям 2,5 процентов доходов в год на протяжении всей жизни работника. Подобные оценки можно экстраполировать и на российский контекст, считают эксперты.

Школы в России ушли на карантин в конце марта 2020 года и так и не вернулись к очным занятиям до летних каникул. Из-за пандемии сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) была перенесена на июль.



Уроки в школах возобновились в сентябре, но к началу октября 3 процента российских школ снова ушли на карантин из-за коронавирусной инфекции и сезонного гриппа. В Москве все школы с 5 октября были закрыты на двухнедельные каникулы. Власти Москвы не исключают перехода на дистанционное обучение. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что окончательное решение о возвращении учеников в школы будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации.



Согласно исследованию Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава, стресс на фоне пандемии и жизнь в условиях самоизоляции и дистанционного обучения отразились на психическом состоянии почти 84 процентов школьников. Предположительно у 42 процентов выявлены депрессивные состояния, почти столько же пожаловались на астению.

В то же время студенческий журнал DOXA проводит сбор подписей под петицией с требованием вернуть дистанционный режим обучения на время пандемии, чтобы сохранить жизни студентов и преподавателей. Авторы обращения отмечают, что большинство студентов пользуются общественным транспортом, в учебных аудиториях не все носят маски. После занятий студенты возвращаются в общежития, где тоже не могут соблюдать всех санитарных мер.