Зеленский: если не смогу закончить войну, нужен другой человек

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе HARDtalk на Би-би-си заявил, что готов уйти со своего поста, если не сможет закончить войну в Донбассе.
По словам Зеленского, он не цепляется за рейтинги и власть. "Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю. Трагическую историю между нашими странами", – сказал президент Украины.
Ранее Зеленский заявлял о невозможности завершить вооруженный конфликт в Донбассе без диалога с Россией. В Киеве понимают, что субъекты в Минском процессе – Украина и Российская Федерация, и готовы продолжать переговоры при посредничестве ОБСЕ, чтобы вернуть людей и территории, сказал Зеленский.
На вопрос о том, верит ли Владимир Зеленский, что сможет заключить мирное соглашение с Владимиром Путиным, которое вернёт Украине все территории, включая аннексированный Крым, украинский президент ответил: "Я верю в это" – и добавил, что в противном случае он бы не шёл в президенты. "Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда", – отметил Зеленский.
- Минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины были заключены в 2015 году, однако большинство их положений до сих пор не выполнено. В декабре прошлого года на первой после долгого перерыва встрече в "нормандском формате" с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии было объявлено о ряде шагов по подготовке к выполнению Минских соглашений. Однако из всех перечисленных мер был осуществлён только обмен заключёнными и задержанными, но не в формате "всех на всех".
- Вооружённый конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года. Под контролем сепаратистов оказались части Донецкой и Луганской областей с областными центрами. Украина и страны Запада указывают на прямую поддержку сепаратистов, включая военную, со стороны России. В Москве это отрицают. Именно поэтому, по мнению экспертов, от Украины в этом вопросе мало что зависит. Должна измениться позиция России, которая отказывается признать участие в конфликте.
- В Донбассе периодически вводится режим прекращения огня, который неоднократно нарушался. Стороны конфликта обвиняют в этом друг друга.
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