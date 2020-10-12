Зеленский: если не смогу закончить войну, нужен другой человек

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе HARDtalk на Би-би-си заявил, что готов уйти со своего поста, если не сможет закончить войну в Донбассе.

По словам Зеленского, он не цепляется за рейтинги и власть. "Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю. Трагическую историю между нашими странами", – сказал президент Украины.

Ранее Зеленский заявлял о невозможности завершить вооруженный конфликт в Донбассе без диалога с Россией. В Киеве понимают, что субъекты в Минском процессе – Украина и Российская Федерация, и готовы продолжать переговоры при посредничестве ОБСЕ, чтобы вернуть людей и территории, сказал Зеленский.

На вопрос о том, верит ли Владимир Зеленский, что сможет заключить мирное соглашение с Владимиром Путиным, которое вернёт Украине все территории, включая аннексированный Крым, украинский президент ответил: "Я верю в это" – и добавил, что в противном случае он бы не шёл в президенты. "Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда", – отметил Зеленский.