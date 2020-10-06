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Дороги к свободе

Украина – Европейский Союз: трудное партнерство. Эфир в 20:30

Новый саммит Украина – ЕС и новые замечания Брюсселя. Обсуждают Павел Климкин и Андреас Умланд

Почему в Брюсселе выражают обеспокоенность ходом украинских реформ? Виталий Портников беседует с бывшим министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и политологом Андреасом Умландом. Эфир в 20:30.

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