Украина – Европейский Союз: трудное партнерство. Эфир в 20:30

Почему в Брюсселе выражают обеспокоенность ходом украинских реформ? Виталий Портников беседует с бывшим министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и политологом Андреасом Умландом. Эфир в 20:30.
Новый саммит Украина – ЕС и новые замечания Брюсселя. Обсуждают Павел Климкин и Андреас Умланд
Почему в Брюсселе выражают обеспокоенность ходом украинских реформ? Виталий Портников беседует с бывшим министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и политологом Андреасом Умландом. Эфир в 20:30.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.