"Важные истории": жена главы Коми не задекларировала 7 участков

Глава Республики Коми, бывший руководитель ФМБА России Владимир Уйба несколько лет подряд официально не декларировал как минимум десять объектов недвижимости в Московской и Калужской областях, выяснили "Важные истории".

Семь земельных участков, жилой дом, хозстроение и газопровод оформлены на его супругу Галину Уйбу. Она также владеет животноводческой фермой в Афанасово Калужской области. Общая стоимость объектов составляет почти 70 млн рублей. В 2018 году она начала избавляться от активов: все десять объектов недвижимости под Калугой и в Подмосковье она подарила своей бизнес-партнерше по ферме в деревне Афанасово Светлане Биятовой. Помимо фермы, у них есть совместная компания Starodávné tradice в Чехии.

Замглавы "Трансперенси Интернешнл – Россия" Илья Шуманов заявил, что дарение недвижимости Биятовой может быть попыткой переоформить имущество на номинального владельца, чтобы таким образом скрыть участки Уйбы. По его словам, в Минздраве, когда Уйба работал в ФМБА, проигнорировали предоставление неверных сведений в декларациях. Теперь же, при переходе на пост главы Коми, Уйбе не грозит ответственность, поскольку по итогам 2020 года он будет подавать новую декларацию.

В ФМБА сослались на то, что проверять декларации Уйбы должно было антикоррупционное подразделение правительства, которое этого не сделало.

В апреле Владимир Уйба указом Путина стал временно исполняющим обязанности главы Коми. На этом посту он заменил единоросса Сергея Гапликова, который ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом. На выборах 13 сентября Уйба набрал более 74% голосов при общей явке избирателей всего в 30,16%. До прихода на пост главы Коми Владимир Уйба более десяти лет работал в Минздраве России: с 2004 года он возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), а в январе 2020-го стал заместителем нового министра здравоохранения Михаила Мурашко. В 2019 году, работая руководителем ФМБА, Уйба задекларировал более 3,3 млн рублей дохода.

Старшей дочери губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко Юлии Ришар принадлежит недвижимость стоимостью около 500 млн рублей в центре Петербурга, пишут "Важные истории". Ришар – владелица нескольких земельных участков и нежилых помещений. Недвижимость находится в исторических зданиях: к примеру, на набережной реки Фонтанки и на месте бывшей казармы в Виленском переулке.

Они заняты дорогими ресторанами, которые платят ей за аренду, отмечает издание. Земельные участки, принадлежащие Ришар, общей площадью 88 000 квадратных метров – это размер 12 футбольных полей. Они находятся в поселке Лебяжий Ленинградской области, дочь губернатора приобрела права на них в 2017 году.