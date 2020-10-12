На участников шествия в Хабаровске завели дело по "дадинской статье"

В Хабаровске на двух участников акций в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала Александра Приходько, Анастасию Субботникову и ещё одного активиста (фамилия уточняется) завели уголовное дело по статье так называемой дадинской статье о неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий . Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил адвокат Виталий Тыхта.

Поводом стало силовое задержание участников митинга и шествия 10 октября.

Против Субботниковой также завели дело о применении насилия к полицейскому, она сейчас находится в изоляторе, пишет "ОВД-Инфо". Другой активист из Хабаровска Александр Васильев за участие в той же акции арестован на 20 суток. Суд признал его виновным в повторном участии в несогласованном митинге. Также суд в Хабаровске дважды оштрафовал на 15 тысяч рублей активиста Дмитрия Ланца - отдельно за участие в шествии и в митинге, сообщил его адвокат.

10 октября после акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края в центре города полиция задержала 25 человек. ОМОН применил силу против митингующих после того, как они начали устанавливать палатки на площади у администрации.



В отношении Приходько полиция в тот же день инициировала доследственную проверку по "дадинской" статье (по фамилии первого осужденного по ней активиста Ильдара Дадина). Правозащитники считают, что эта статья противоречит Конституции России, запрещающей наказывать за одно и то же деяние дважды.

Это был первый случай за три месяца, когда полиция применила силу против участников акции. Она традиционного началась с митинга на площади Ленина перед зданием правительства Хабаровского края. Сторонники бывшего губернатора около часа скандировали лозунги в его поддержку. На место прибыл ОМОН. Минимум, два человека оказались после разгона акции в больнице.