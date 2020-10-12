Главы МИД Евросоюза договорились о санкциях в отношении Лукашенко

Министры иностранных дел Евросоюза на встрече в Люксембурге договорились о санкциях в отношении Александра Лукашенко. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщают AFP и собеседники ТАСС.

Перед началом встречи ввести ограничения против Лукашенко призвал глава МИД Германии Хайко Маас. ТАСС сообщает, что официально решение будет принято на саммите ЕС 15-16 октября.

В начале октября Брюссель ввёл санкции в отношении нескольких десятков белорусских высокопоставленных лиц за фальсификацию выборов президента. Лукашенко в списке не оказалось. Брюссель заявил тогда, что ЕС надеется сохранить диалог с Минском.

Выборы белорусского президента прошли 9 августа. Победителем на них объявили Лукашенко. Это вызвало массовые протесты в Минске и других белорусских городах.

Не менее четырёх человек при подавлении протестов погибли, шесть человек числятся пропавшими без вести, точное количество пострадавших и арестованных до сих пор неизвестно, но счёт идёт на тысячи. Страны ЕС и США заявили, что не признают легитимность прошедших выборов. Россия выборы признала. Сам Лукашенко провёл тайную инаугурацию, что ещё более усилило недовольство его противников.

С конца сентября Лукашенко находится под санкциями со стороны Великобритании и Канады.