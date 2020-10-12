Суд арестовал главного фигуранта дела о черном рынке лекарств

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Сергея Войтовича, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Его задержали после обысков по уголовному делу о краже в особо крупном размере. По версии следствия, фигуранты похитили препараты для лечения онкологии на сумму свыше 100 млн рублей. Своей вины Войтович не признал.

Ранее Невский суд по этому же делу отправил под домашний арест Елену Сергейчик. Подозреваемая работает процедурной медицинской сестрой химиотерапевтического кабинета СПб ГБУЗ "Городской клинический онкологический диспансер". Ее задержали 10 октября. На допросе Сергейчик признала вину и против домашнего ареста не возражала.

Также Куйбышевский суд арестовал медсестру Оксану Савельеву и вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Марии Буткевич, инспектора отдела кадров ООО "УК Стройкомплекс". Она контактировала с одним из медицинских работников учреждения, который занимался хищением препаратов, уточнил собеседник "Фармацевтического вестника", близкий к следствию.

В субботу сотрудники МВД и ФСБ провели больше 35 обысков и задержали больше 20 человек, которых в правоохранительных органах считают членами преступной группы, контролирующей "серый" рынок лекарств на территории Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Воронежа, Казани и Уфы.

Предполагаемый организатор – Сергей Войтович, житель Петербурга. Он скупал дорогостоящие лекарства, похищенные из лечебных учреждений и повторно вводил их в оборот через аптеки и частные клиники, которые перепродавали их в региональные учреждения здравоохранения в рамках государственных закупок.

Следствие предполагает, что сообщниками Войтовича были сотрудники шести онкобольниц регионального и федерального значения по профилю онкологии на территории Санкт-Петербурга, которые имели доступ к дорогостоящим препаратам. Они получали препараты в аптеках или на складах больниц, затем оформляли документы о введении препаратов пациентам, которым назначено лечение. При этом препарат вводился частично или не вводился совсем. Затем лекарства перепродавали Войтовичу.