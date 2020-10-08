"Коммерсантъ": в России началась нехватка коек для пациентов с COVID-19

Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в российских больницах сократилось количество свободных коек, в некоторых регионах их уже практически нет. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на жалобы пациентов и заявления местных властей. Не хватает томографов и врачей: компьютерную томографию лёгких иногда приходится ждать часами, а участковый врач может не приезжать несколько дней.

Нехватка медицинского персонала и необходимого оборудования наблюдается и в Москве, несмотря на регулярные заявления властей о готовности столицы к росту заболеваемости. Сотрудница "Коммерсанта" рассказала изданию, что к её мужу в течение нескольких дней не приезжал участковый врач, а после приезда скорой КТ пришлось ждать более трёх часов, затем ещё несколько часов – приёма доктора. Пациента отказались госпитализировать, несмотря на температуру выше 39 градусов и поражение лёгких (менее 25%).

Департамент здравоохранения в ответ на жалобы сотрудницы признал, что сейчас "наблюдается значительный рост заболеваемости COVID-19", а "количество пациентов с подозрением на коронавирус в КТ-центрах резко увеличилось, что отразилось на сроках ожидания". "Ситуация с распространением коронавируса в городе с каждым днём становится все тяжелее", – сказал изданию представитель департамента. На вопрос о заполняемости коек в больницах, которые принимают пациентов с коронавирусной инфекцией, департамент здравоохранения Москвы не ответил.

В последние дни в столице открылись два временных госпиталя в Сокольниках и Крылатском. Очереди из машин скорой помощи главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснял ростом числа заболевших с тяжёлыми формами течения. Проблему с нехваткой места в стационарах признали власти Башкирии. Пациенты в республике жалуются, что врачи форсируют выписку при любой положительной динамике, а КТ, даже в стационарах, приходится ждать часами. Жительница Оренбурга рассказала "Коммерсанту", что её отца с высокой температурой и значительным поражением лёгких отказались госпитализировать, сославшись на нехватку коек.

О том, что ситуация с КТ сложная, говорили сотрудники скорой в Магнитогорске в ходе акции "Заплатите за COVID-19": врачи заявляли, что, сопровождая пациентов на КТ, приходится ждать иногда по 8–10 часов. Жители Челябинска жалуются, что не могут дождаться приезда скорой помощи: некоторые ждут несколько суток. В горздраве объясняют это большим количеством вызовов из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппа. На страницах в соцсетях губернатора Ставропольского края люди также жалуются, что больным с подозрением на COVID-19 приходится подолгу ждать скорую помощь, что терапевты не приходят на вызовы, пациенты с температурой вынуждены ожидать приёма врача в течение многих часов.

В России, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, на 100 000 человек приходится 1,13 томографа. Для сравнения: в Австрии – 2,96, в Болгарии – 3,43, в Греции – 1 3,48, в Дании – 3,77, в Исландии – 4,05, в Италии – 3,33, в Монако – 7,94, пишет The Bell.

В Самарской области, по данным оперативного штаба, заполнено 93% коек для больных COVID-19, готовятся дополнительные места.

В Нижегородской области из 3153 койко-мест свободны только 345.

В некоторых городах региона, например, в Богородске, жителей без температуры просят самих идти в поликлинику, даже если у них есть другие симптомы коронавирусной инфекции.

В Санкт-Петербурге разворачивают временный госпиталь в "Ленэкспо", потому что из 4900 коек сейчас свободны только 858.

Суточные данные о новых пациентах с COVID-19 в последние дни приблизились к рекордным показателям. 8 октября оперативный штаб сообщил, что за сутки выявлено 11 493 заболевших. За все время пандемии в России COVID-19 заразились свыше 1,2 млн человек.