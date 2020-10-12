Онлайн-сервис, через который работодатели должны с 12 октября отчитываться о сотрудниках, отправленных на удалённую работу, начал давать сбои из-за высокой нагрузки. В мэрии заявили, что виноваты сами компании, которые начали передавать информацию о сотрудниках в последний момент. "У отдельных пользователей могут возникнуть сбои при попытке переслать эти данные", – сказали "Интерфаксу" в департаменте информационных технологий Москвы. Также не работает горячая линия, где должны рассказать об альтернативных способах передать данные.

С 12 октября компании должны отправить не менее 30% сотрудников на удалённый режим работы и, чтобы отчитаться, предоставить в мэрию персональные данные сотрудников. В числе этих персональных данных: номер мобильного телефона сотрудника, государственный регистрационный номер автомобиля, номер электронной карты "Тройка" или "Стрелка", номер социальной карты или номер месячного проездного безлимитного билета.

Если компания откажется предоставлять данные или вообще проигнорирует требование о переводе сотрудников на удалёнку, ей грозят санкции. На первый раз должностным лицам в случае нарушения грозит штраф от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а юрлицам – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы увеличиваются до 500 тысяч или вводится дисквалификация на срок до трёх лет. ИП и компании могут заплатить до 1 млн, а деятельность последних могут приостановить на срок до трёх месяцев.