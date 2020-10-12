Юристы раскритиковали действия Москвы по сбору данных работников

Юристы назвали незаконными действия московских властей, которые обязали работодателей передавать в правительство данные о своих сотрудниках. С 12 октября организации должны будут еженедельно предоставлять эти сведения, нарушителям грозит штраф или приостановка деятельности.

Обязанность предоставлять персональные данные противоречит закону. Трудовые отношения регулируются федеральным законодательством, и "Собянин не может своим указом менять нормы Трудового кодекса или закон о персональных данных", сказал РБК советник юридической фирмы "Томашевская и партнеры" Рома Янковский. По его словам, по закону работник может не давать работодателю номер своего автомобиля, однако на практике такое право придется доказывать в суде.

Персональными данными является все, что может помочь идентифицировать человека, и номер телефона был отнесен к персональным данным постановлением правительства в 2019 году, отмечает управляющий партнер юридической фирмы "Надмитов, Иванов и партнеры" Александр Надмитов. Имея часть данных, власти могут обратиться к своим базам и узнать недостающую часть сведений о человеке, например, те же самые ФИО, отмечает председатель коллегии адвокатов "Старинский и партнеры" Владимир Старинский.

В департаменте информационных технологий Москвы заявили, что информация, которую компании должны предоставить о переведенных на удаленку сотрудниках, не относится к персональным данным, поскольку номера транспортных карт, автомобиля или телефона указываются без фамилии.