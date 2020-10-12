Юристы раскритиковали действия Москвы по сбору данных работников

Юристы назвали незаконными действия московских властей, которые обязали работодателей передавать в правительство данные о своих сотрудниках. С 12 октября организации должны будут еженедельно предоставлять эти сведения, нарушителям грозит штраф или приостановка деятельности.
Обязанность предоставлять персональные данные противоречит закону. Трудовые отношения регулируются федеральным законодательством, и "Собянин не может своим указом менять нормы Трудового кодекса или закон о персональных данных", сказал РБК советник юридической фирмы "Томашевская и партнеры" Рома Янковский. По его словам, по закону работник может не давать работодателю номер своего автомобиля, однако на практике такое право придется доказывать в суде.
Персональными данными является все, что может помочь идентифицировать человека, и номер телефона был отнесен к персональным данным постановлением правительства в 2019 году, отмечает управляющий партнер юридической фирмы "Надмитов, Иванов и партнеры" Александр Надмитов. Имея часть данных, власти могут обратиться к своим базам и узнать недостающую часть сведений о человеке, например, те же самые ФИО, отмечает председатель коллегии адвокатов "Старинский и партнеры" Владимир Старинский.
В департаменте информационных технологий Москвы заявили, что информация, которую компании должны предоставить о переведенных на удаленку сотрудниках, не относится к персональным данным, поскольку номера транспортных карт, автомобиля или телефона указываются без фамилии.
- С 12 октября компании должны отправить не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы, и чтобы отчитаться, предоставить в мэрию персональные данные сотрудников. В числе этих персональных данных: номер мобильного телефона сотрудника, государственный регистрационный номер автомобиля, номер электронной карты "Тройка" или "Стрелка", номер социальной карты или номер месячного проездного безлимитного билета.
- Если компания откажется предоставлять данные или вообще проигнорирует требование о переводе сотрудников на "удаленку", ей грозят санкции. На первый раз должностным лицам в случае нарушения грозит штраф от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а юрлицам — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы увеличиваются до 500 тысяч или вводится дисквалификация на срок до трех лет. ИП и компании могут заплатить до 1 млн, а деятельность последних могут приостановить на срок до трех месяцев.
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