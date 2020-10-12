С начала пандемии количество торговых точек в РФ сократилось на 62%

С марта по середину июля этого года количество торговых точек в России снизилось на 62%, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. По его словам, расчёты произведены на основе данных Росстата и оператора онлайн-касс "Эвотор". Беляков подчеркнул, что негативное влияние пандемии коронавируса ощутил на себе весь сегмент негосударственной экономики.

Также по данным Ассоциации компании розничной торговли, ежемесячные расходы предприятий, занимающихся розничной продажей продуктов питания, выросли за весну и начало лета на 65 миллиардов рублей. В эту сумму, в частности, входят расходы на обеспечение санитарных мер, поддержание ассортимента и удержание цен.

В последнюю неделю в России резко растёт число инфицированных COVID-19. Каждый день заболевает свыше 12 тысяч человек, больше всего случаев фиксируется в Москве. Несколько раз были обновлены антирекорды по числу заболеваний с начала пандемии. Сообщается о начавшейся нехватке мест в больницах.

Во всех регионах власти вновь вводят санитарные ограничения. Отменяются массовые мероприятия, работодатели переводят сотрудников на удалённую работу, закрываются школы и учреждения культуры. При этом власти надеются избежать введения полного карантина, который включает себя передвижение на транспорте только по спецпропускам.