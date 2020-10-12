В московском СИЗО найдена мёртвой арестованная по делу о наркотиках 

В камере московского следственного изолятора №6 найдена мёртвой арестованная по делу о сбыте наркотиков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По официальной версии женщина, которую арестовали 26 сентября, совершила суицид.

Правозащитники отмечают, что в последнее время участились случаи смертей арестованных и заключённых в российских СИЗО и колониях.

Только за последний месяц в московском СИЗО "Бутырка" покончил с собой обвиняемый в нападении на инкассаторов Артём Ушанев, в камере столичного изолятора "Матросская тишина" умер бывший мэр города Миасс Челябинской области Виктор Ардабьевский (по официальной версии - от панкреатита), в омском СИЗО был найден мёртвым обвиняемый в торговле наркотиками Кахабер Парпалия, который до этого рассказал своему адвокату об избиениях, а в челябинском изоляторе, по официальной версии, покончил с собой известный националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак, ранее также жаловавшийся на пытки.