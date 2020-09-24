Отец Тесака после осмотра тела сына заявил о следах пыток 

Отец националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак, скончавшегося в челябинском следственном изоляторе, после осмотра тела сына в морге заявил о следах пыток - в частности, по словам Сергея Марцинкевича, у Тесака оторваны два ногтя на пальцах ног и есть след от некоего "укола".

Отец также предположил, что ему так долго не показывали тело сына, чтобы скрыть следы других издевательств. Из официального заключения, выданного Сергею Марцинкевичу в челябинском областном бюро судмедэкспертизы, следует, что смерть Тесака наступила вследствие "асфиксии, повешения, удушения и удавления с неопределёнными намерениями".

Максим Марцинкевич был найден мёртвым 16 сентября в одиночной камере СИЗО № 3 города Челябинск, откуда его должны были этапировать на допрос в Москву. По версии Следственного комитета, Тесак совершил самоубийство, сначала порезав себе вены, а затем повесившись. В качестве причин суицида в СК называют признание Тесака "в доверительной беседе со следователем" в убийствах на национальной почве, совершённых им в середине нулевых годов. Марцинкевичу грозил пожизненный срок.

Во ФСИН утверждают, что при погибшем были найдены две предсмертные записки и одно письмо, адресованное девушке, в котором он просит прощения за то, что уходит из жизни, и признаётся в "куче идеологически обоснованных" убийств. Ряд знакомых Тесака, в частности - его соратник по организации "Реструкт" Михаил Орешников, утверждают, что почерк и стиль письма "очень похожи" на Марцинкевича.

Другие близкие Тесака, в частности - его отец, считают, что Марцинкевича убили или как минимум довели до самоубийства пытками. Они ссылаются на заявление самого погибшего, рассказавшего о пытках во время последней встречи с адвокатом, а также на странные обстоятельства смерти: в день гибели в камере Марцинкевича по непонятным причинам было отключено видеонаблюдение, а некоторые раны на его теле, как считают ряд экспертов, он никак не мог причинить себе сам.